- Romanii s-au bucurat de cateva zile de vreme frumoasa, la inceputul lunii ianuarie. Insa, iarna iși intra in drepturi. Sunt așteptate ninsori și temperaturi sub pragul inghețului. In Bucuresti sunt preconizate ninsori pe 11 ianuarie. Insa, vom avea si zile calde, cu soare, marcate de temperaturi de…

- Premierul Nicolae Ciuca le-a transmis joi reprezentantilor comunitatii romane din Franta ca Romania ii asteapta „sa vina acasa”, iar Guvernul a inteles ca trebuie sa indeplineasca acele conditii care vizeaza un nivel de trai mai ridicat, legate de dezvoltarea infrastructurii, educatiei, sanatatii si…

- Peste opt din zece (82,1%) gospodarii din Romania aveau acces la Internet in acest an, in crestere cu 1,3 puncte procentuale fata de datele din 2021, conform Institutului National de Statistica (INS).

- Minivacanța de 1 decembrie a blocat absolut toate șoselele patriei, și in special, cel mai circulat drum din Romania: DN1. Cozile sunt kilometrice, iar aproape 30 de kilometri se parcurg in aproape doua ore. https://www.puterea.ro/wp-content/uploads/2022/11/WhatsApp-Video-2022-11-30-at-18.02.47.mp4…

- Minivacanța de 1 Decembrie a fost așteptata cu sufletul la gura de romani. Cel puțin acest lucru reiese in urma analizei interesului sporit al acestora pentru a-și rezerva un sejur. Afla unde mai gasești cazare la munte pentru minivacanța de 1 Decembrie. Ultimele locuri disponibile. Minivacanța de 1…

- Romanii nu se tem de evenimentele nefericite petrecute, recent, in Turcia. Deși o lume intreaga a fost șocata de cruzimea atentatului, mulți turiști nu renunța la vacanțele pe malul Bosforului. Romanii nu se tem de atentatele din Istanbul și planifica in continuare vacanțele Zilele trecute, un atentat…

- Romanii care vor sa intre deja in spiritul sarbatorilor de iarna, au acum o varianta excelenta in acest sens. Targul de Craciun Sibiu 2022 și-a deschis deja porțile pentru iubitorii lui. Atmosfera de sarbatoare de la Targul de Craciun Sibiu 2022 a cuprins centrul orașului Dupa doi ani de pauza Targul…

- Sarbatorile de iarna se apropie cu pași mari asftel ca romanii au inceput deja sa faca rezervari pentru petrecerea Craciunului și a Revelionului 2022-2023. Din nefericire, pachetele turistice pentru aceste sarbatori vor fi mai scumpe ca anul trecut. Unde iși petrec romanii Sarbatorile de Iarna 2022.…