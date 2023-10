Zăpada s-a așternut și peste România, la altitudini mari In ultimele nopți, termometrele au coborat sub zero grade in mai multe regiuni din țara. Pe alocuri, a cazut și primul strat de zapada. Așteptata și mult dorita de unii, urata de alții, zapada va veni in cele din urma și in țara noastra. Sezonul de schi 2023-2024 nu a inceput, insa primii fulgi de zapada au aparut la stația meteo de la Vf. Omu, din Bucegi. La 2.507 m, a nins prima data din noul sezon de iarna 2023-2024. Meteorologul de serviciul la stația meteo din Bucegi, Sergiu Olteanu, a postat pe Facebook imagini cu primele semne de zapada aparute la Vf. Omu. Primii fulgi de nea nu au cazut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

