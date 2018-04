Stiri pe aceeasi tema

- Transalpina, cea mai inalta sosea din Romania, ramane inchisa si in luna aprilie. La granita cu judetul Gorj, zapada are trei metri, iar in zona Pasul Urdele, chiar zece metri. Din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, drumarii nu pot interveni cu utilajele. Circulatia rutiera pe Drumul National…

- Stratul de zapada masoara zeci de metri in unele zone pe Transalpina. Soseaua va ramane inchisa in aprilie, intrucat, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, drumarii nu pot interveni cu utilajele, transmite corespondentului MEDIAFAX.

- Transalpina ramane inchisa, au stabilit reprezentantii Sectiei de Drumuri Nationale. Zapada cazuta in ultima perioada ii impiedica pe drumari sa intervina in zona. Exista portiuni unde stratul de nea ajunge chiar si la 10 metri. Anul trecut, Transalpina a fost deschisa la sfarsitul lunii mai.…

- Vremea in București pe 22 martie 2018. Vremea va fi in continuare rece, iar pe parcursul serii, ninsoarea va fi abundenta. Capitala este sub avertizare cod portocaliu de ninsori . Vremea in București pe 22 martie 2018 In intervalul 22 martie, ora 8:00 – 23 martie, ora 8:00, vremea va fi in continuare…

- Stratul de zapada la Balea Lac masoara aproape doi metri, duminica, 25 februarie. Acesta este cel mai mare strat de zapada din județul Sibiu, la peste 2.000 de metri altitudine in munții Fagaraș. Stratul de zapada la Balea Lac, județul Sibiu, masoara 191 de centimetri, informeaza Agerpres.ro . In zona…

- Transalpina este cel mai inalt drum asfaltat din Romania, ajungand in Pasul Urdele la 2.145 de metri altitudine. Soseaua leaga nu mai putin de cinci judete: Valcea, Sibiu, Alba, Hunedoara si Gorj, fiind probabil si primul drum din istorie care a legat doua regiuni istorice – Valahia (Oltenia) de Transilvania,…

- Vremea va fi in general inchisa, iar valorile termice se vor situa in jurul celor normale pentru aceasta data. Duminica, in Capitala va ploua slab, iar noapte vor fi precipitatii mixte.Duminica, vremea va fi in general inchisa, iar valorile termice se vor situa in jurul celor normale pentru…

- Zapada este din belsug, iar privelistea pare cu adevarat desprinsa dintr-un basm, spun turistii care ajung sa se bucure de iarna aici, pe domeniul schiabil Transalpina. La peste 1300 de m altitudine , profesionistii in sporturi de iarna se considera cu adevarat rasfatati. Stratul de zapada…