Zăpadă de 7-8 metri pe Transfăgărășan, în plină vară! – VIDEO La jumatatea lunii iunie, cand vara ar trebui sa iși intre in drepturi, in Romania mai exista inca drumuri acoperite cu zapada de aproape 7-8 metri. Cu doar doua saptamani inainte de deschiderea oficiala, pe Transfagarașan, stratul de zapada masoara 7-8 metri. Drumarii lucreaza de zor la deszapezire, indiferent de vreme, astfel incat șoseaua sa […] The post Zapada de 7-8 metri pe Transfagarașan, in plina vara! - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO| In plina vara, zapada de 7-8 metri pe Transfagarașan, cu doar doua saptamani inainte de deschidere VIDEO| In plina vara, zapada de 7-8 metri pe Transfagarașan, cu doar doua saptamani inainte de deschidere La jumatatea lunii iunie, cand vara ar trebui sa iși intre in drepturi, in Romania mai exista…

- Cu doua saptamani inainte de termenul la care ar trebui sa se deschida, Transfagarașanul e acoperit de munți de zapada, pe alocuri stratul de omat depașind 7 – 8 metri. Drumarii fac eforturi zilnice pentru a elibera carosabilul.

- La sfarșitul lunii mai, pe serpentinele de sub Balea Lac, stratul de zapada depaseste 6 metri. Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov acționeaza cu toate utilajele pe care le au la dispoziție pentru degajarea zapezii. Chiar și așa, ar putea fi nevoie de saptamani pana cand drumul…

- Imagini spectaculoase pe Transfagarasan, Romania. Drumarii din județul Brasov au intervenit miercuri, 26 mai, pentru deszapezirea stratului de zapada care depaseste 6 metri. Din aceasta cauza, drumarii au actionat cu un excavator pentru inlaturarea zapezii. Potrivit Directiei Regionale de Drumuri si…

- In țara, venirea verii iși face simțita prezența din plin, datorita temperaturilor ridicate. Sunt insa zone in Romania, bineințeles, cele montane, unde s-au inregistrat caderi masive de zapada. In Transfagarașan, pe serpentinele de sub Balea Lac, omatul masoara și inalțimea impresionanta de 6 metri.…

- Imagini spectaculoase pe Transfagarașan. Drumarii din Brașov care intervin pentru deszapezirea drumului au postat miercuri fotografii și filmulețe din zone in care stratul de zapada depașește 6 metri. Din aceasta cauza, ei acționeaza cu excavator pentru inlaturarea zapezii. Potrivit Direcției…

- Imagini spectaculoase pe Transfagarașan. Drumarii din Brașov care intervin pentru deszapezirea drumului au postat miercuri fotografii și filmulețe din zone in care stratul de zapada depașește 6 metri. ...

- „A început operațiunea de deszapezire a parții nordice a DN7C - Transfagarașan. Deocamdata suntem la începutul operațiunii care va dura câteva saptamâni bune având în vedere stratul gros de zapada batatorita, care pe alocuri…