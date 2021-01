Stiri pe aceeasi tema

- Circulația trenurilor se desfașoara in condiții de iarna, cu vant puternic și ninsoare pe toate cele trei regionale de cale ferata din sud-estul tarii, Bucuresti, Constanta si Galati, transmite ...

- In Pitești, ninsoarea a fost intampinata cu masuri operative de deszapezire pregatite din timp. Astfel, administrația locala, prin Salpitflor Green S.A, a intervenit, in cursul noptii de duminica spre luni, pentru deszapezirea strazilor din municipiul Pitești, actiunea de curatare a zapezii continuand…

- Lucrarile de amenajare a trotuarului de pe str. Alexandr Pușkin, in perimetrul bd. Ștefan Cel Mare și Sfint - Mitropolit Varlam, sint pe ultima suta de metri. Circulația pentru pietoni a fost reluata, anunța primarul general al capitalei, Ion Ceban, care spune ca stația de așteptare a transportului…

- Prefectura Suceava a transmis ca in aceasta dimineața se circula normal pe toate drumurile naționale din administrarea Secției de Drumuri Naționale Campulung Moldovenesc. Carosabilul este umed, precipitațiile sunt sub forma de ploaie slaba peste tot, iar temperatura este de +1°C. Drumarii au acționat…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Iași informeaza ca pe drumurile naționale din zona Moldovei, circulația se deruleaza normal, fara a fi inregistrate blocaje cauzate de starea vremii sau a carosabilului. Partea carosabila este umeda in majoritatea județelor din administrarea Direcției Regionale.…

- Circulatia trenurilor se desfasoara cu dificultate, marti dimineata, pe magistrala care face legatura intre Bucuresti si Constanta, unde viteza de deplasare a garniturilor feroviare este redusa din cauza rafalelor puternice de vant. Doua trenuri au ramas blocate din cauza unei defectiuni.

- Capitala a imbracat straie de sarbatoare. Piata Marii Adunari Nationale (PMAN) si arterele principale, in mod tradițional, au fost decorate cu luminițe. Ca si in anii precedenti, o perdea de lumini licareste partial deasupra PMAN, iar in apropierea Arcului de Triumf a fost instalat un pom de Craciun.…

- O șoferița din capitala a fost cat pe ce sa loveasca cu mașina un polițist care dirija circulația pe o strada. Femeia a reușit sa evite tragedie, insa a fost tamponata de o alta mașina care nu a reușit sa franeze. In urma accidentului, nicio persoana nu a avut de suferit.