Zăpadă cât casa la Bisoca, în Buzău, unde a fost cod portocaliu de ninsoare abundentă și viscol Cinci județe din țara au fost, de vineri de dimineața, sub cod portcaliu de ninsoare și viscol, conform avertizarilor emise de meteorologi pe 27 ianuarie. Intre ele și județul Buzau, unde a nins abundent și stratul de zapada a ajuns in unele zone la doi metri. Pagina de Facebook Severe Weather Alert – Romania a publicat mai multe fotografii din localitatea buzoiana Bisoca, preluate de la Adelyn Madi, unde zapada e cat casa. In cinci ore, postarea a strans 74 de comentarii și a fost redistribuita de 320 de ori. Aceeași sursa a publicat fotografii și din Vrancea, comuna Nereju, și Galați, din Tecuci,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

