- Zapada care s-a asternut in weekend i-a determinat pe valceni sa mearga si sa se distreze la sanius, la Curmatura Vidrutei. Astfel, timp de doua zile, jandarmii montani s-au alaturat turistilor printr-o serie de actiuni de informare si indrumare in ceea ce privesc masurile de prevenire a raspandirii…

- La Ranca, stratul de zapada are aproximativ 12 cm. Peste o mie de turisti au venit in statiune. La Ranca stratul de zapada are deja peste 10 centimetri. Zapada i-a luat prin surprindere pe proprietarii de...

- In zona montana a județului Hunedoara a nins. Stratul de zapada masoara și 10 centimetri. Jandarmii montani vin cu o serie de sfaturi pentru turiștii care vor sa ajunga la munte. Jandarmii le recomanda turiștilor sa se echipeze in mod corespunzator. Mai mult, aceștia atrag atenția și asupra situației…

- A nins din abundența in mai multe zone din țara. La Ranca, stratul de zapada era cuprins intre cinci și opt centimetri sambata dimineața. „La Ranca ninge, stratul de zapada este de 5 – 8 centimetri in decor. Se actioneaza permanent cu lama si material antiderapant”, au informat reprezentantii SDN Targu…

- Stratul de zapada in zona montana Ranca este, sambata dimineata, de aproximativ 8 centimetri in decor, angajatii Sectiei Drumuri Nationale Targu Jiu intervenind permanent cu sase utilaje si material antiderapant. „La Ranca ninge, stratul de zapada este de 5 – 8 centimetri in decor. Se actioneaza permanent…

- Stratul de zapada in zona montana Ranca este, sambata dimineata, de aproximativ 8 centimetri in decor, angajatii Sectiei Drumuri Nationale Targu Jiu intervenind permanent cu sase utilaje si material antiderapant. "La Ranca ninge, stratul de zapada este de 5 - 8 centimetri in decor. Se actioneaza permanent…

- Stratul de zapada depus in cursul noptii de vineri spre sambata, in Muntii Rodnei, depaseste 7 centimetri. Temperatura este sub 0 grade. Purtatorul de cuvant al Comitetului Judetean pentru Situatii de...

- Ultimele zile ploioase și vreme recea de afara, au adus și prima ninsoare in Maramureș, tocmai in Munții Rodnei. Jandarmii montani din Borșa au transmis o prima recomandare turiștilor, printr-un mesaj public postat pe o pagina de socializare. „In Munții Rodnei din județul Maramureș a nins! Jandarmii…