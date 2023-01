Zăpada abundentă aduce probleme turiştiilor Turistii au avut probleme din cauza zapezii. Salvamontistii din Valcea au recuperat patru persoane, intre care si un copil de șapte luni, care ramasesera cu autoturismul blocat in zapada pe drumul catre cabana Cozia din masivul cu acelasi nume, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

