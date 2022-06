Stiri pe aceeasi tema

- O minora de 16 ani a fost batuta cu bestialitate de o fata de 15 ani. Totul s-a intampalat in noaptea de 28 mai, intr-o localitate din Orhei. Potrivit poliției, victima impreuna cu o prietena s-ar fi intalnit cu alte doua cunoscute, toate minore.

- Peste 2200 de șoferi au fost stopați și sancționați in zilele de odihna de inspectorii de patrulare pentru incalcarea regulilor de circulație rutiera, transmite Moldpres. Potrivit Inspectoratului General de Poliție, 50 de șoferi au fost amendați și inlaturați de la volan, fiind depistați in stare de…

- Un barbat anchetat pentru conducere fara permis si violenta in familie si-a pierdut controlul cand in curtea lui au intrat doi politisti ca sa ii inmaneze o citatie. Individul i-a atacat cu un satar si apoi cu o furca, iar pentru ca nu au plecat suficient de repede, a aruncat in ei cu pietre de mari…

- Vlad Draghicescu (corespondența speciala) Deși moleculele de gaz inca iși mai gasesc drumul spre Germania prin conductele rusești, o eventuala inchidere a robinetului ar duce la epuizarea cu rapiditate a rezervelor germane, care depașesc cu puțin 30%. In atare situație, pe scena spectacolului „Penuria”,…

- Monica Anghel, in varsta de 50 de ani, este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania. Recent, aceasta a acordat un interviu, in cadrul caruia și-a spus parerea cu privire la muzica din trending-ul romanesc. „Din punctul meu de vedere, industria muzicala este afectata, mai departe nu știu. Poate…

- Polițiștii specializați in combaterea criminalitații organizate din Neamț, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Neamț au mers la domiciliul barbatului din Piatra Neamț și au descoperit o adevarata plantație de cannabis.

- Duminica, 20 martie, polițiștii orașului SannicolauMare au acționat in localitatea Lovrin pentru imbunatațirea climatului de siguranța civica, prevenirea faptelor infracționale, creșterea vizibilitații elementului polițienesc și diminuarea riscului rutier. Au fost verificate 22 de societați comerciale,…

- VIDEO: Momentul in care Putin a disparut de pe scena, in timpul unui spectacol grandios organizat pe un stadion din Moscova Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a susținut un discurs de cateva minute, dupa care a disparut brusc din imaginile transmise de televiziunile din Rusia. Transmisia…