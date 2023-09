Stiri pe aceeasi tema

- Zanni revine in televiziune, dar de data aceasta nu in vreun show, ci in serialul „Groapa”, care e difuzat in fiecare zi de sambata, de la ora 20.00, la Pro TV. „A fost prima data cand am filmat pentru un serial”, a recunoscut el, exclusiv pentru Libertatea. In doar cateva ore, pe PRO TV, apare un nou…

- Pro TV pregatește lansarea unui nou serial romanesc, „Groapa”, ce promite sa cucereasca telespectatorii cu o intriga captivanta și o distribuție de excepție. Cine este Teona Stavarachi din serialul Groapa de la Pro TV? Ea va juca rolul principal și este o actrița incredibil de talentata. Acesta va fi…

- Pro Tv vine cu o noutate pentru toți telespectatorii. Un serial care prezinta imaginea dura a vieții, o adaptare dupa unul dintre cele mai populare seriale turcești din anul 2018. Cand incepe serialul Groapa la Pro TV? Pasionații de seriale vor avea parte de o adaptare dupa „Legea familiei” („Cukur”/„The…

- Daniel Nuța este cap de afiș pentru Groapa, noul serial care incepe din toamna la Pro TV. Producția surprinde o imagine realista și dura a vieții mafiei, cu relații de familie, probleme și povești de dragoste, filmarile desfașurandu-se la Giurgiu, un oraș care deschide porțile spre Dunare și spre priveliști…

- Razvan Oprea, cunoscut publicului din spectacolele de la TNB, dar și din alte proiecte TV, cum au fost Altetico Textila sau Clanul, revine din toamna pe micul ecran cu un rol de senzație, pe care publicul il va indragi. Actorul face parte din distribuția producției Groapa, care va incepe din toamna…

- Antonia Scutaru, interpreta Iolandei din serialul “Groapa”, care incepe din toamna la Pro TV, a avut de mica veleitați de artista, dand reprezentații pentru parinți. Abia in ultimii ani de liceu și-a dat seama ca actoria este fix ce are nevoie, așa ca a facut pasul spre Capitala, unde a devenit studenta,…

- Nicu Mihoc a fost distribuit in serialul “Groapa”, care va incepe in curand la Pro TV, intr-unul dintre rolurile principale masculine. Drumul lui in actorie a inceput in perioada liceului, cand a fost convins cu greu de un tanar regizor sa apara intr-un spectacol. Experiența traita l-a facut sa iubeasca…

- Dupa un rol episodic in “Clanul”, Alex Conovaru revine din toamna la Pro TV in “Groapa”, un serial plin de acțiune, de tensiune, suspans si dragoste, interpretand un personaj cheie in desfașurarea acțiunii, rol care ii scoate in valoare calitațile actoricești. Intr-o pauza de filmari la Giurgiu, celebrul…