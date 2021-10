Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat a vorbit, vineri, despre criza sanitara in care se regaseste Romania, dar a facut o paralela si cu criza politica pe care o traverseaza tara noastra. Șeful DSU a susținut o conferința de presa in ziua in care Romania a inregistrat un nou record in privința deceselor provocate de noul coronavirus.…

- Pentru prima data de la inceputul campionatului, Poli si Ripi vor juca duminica, de la aceeasi ora. Una insa va juca pe teren propriu in runda a 8-a, iar cealalta in deplasare. Ripensia va evolua pe teren propriu, duminica de la ora 11, mai exact pe Electrica, impotriva uneia dintre echipele foarte…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat, marti, la Digisport, ca a crezut ca antrenorul Edward Iordanescu a semnat si a subliniat ca acesta va avea un contract pe 9 luni. Finantatorul a afirmat ca tehnicianul i-a transmis ca vrea "dictatura militara", lucru cu care este de acord. "Eu am crezut…

- Cunoscutul profesor italian in medicina Alberto Zangrillo a certat presa care a pus coronavirusul pe prima pagina a ziarelor și in titlurile emisiunilor TV de parca nu mai exista nimic altceva despre care sa poata scrie sau vorbi.

- Mihaela Radulescu, in varsta de 52 de ani, a fost invitata in podcastul Cu Inima la Vedere, gazduit de Amalia Enache, unde a facut dezvaluiri despre unul dintre cele mai grele momente din viața ei. Puțini sunt cei care știu adevaratul motiv pentru care jurata de la „Masked Singer” a ales sa nasca prin…

- Descoperire șoc a inspectorilor de la Protecția Consumatorului dupa ce au verificat, astazi, un depozit din Reșița. Au fost gasite dulciuri expirate din 2019, care erau produse in 2016, sute de sticle cu sucuri, energizante, cafea rece care erau expirate și de peste un an. De asemenea, inspectorii…

- Un accident rutier a avut loc in Bistrița Bargaului. O mașina a ieșit in decor, iar o persoana a ajuns la spital. Un apel la 112 anunta un accident pe DJ 172, in Bistrița Bargaului. O mașina a ieșit in decor, rasturnandu-se. Din cele doua persoane implicate, una a ajuns la spital. „Echipajele au gasit…

- Standard & Poor's a lansat recent o lista cu cele 243 incluse in indexul sau criptografic, iar Dogecoin nu este una dintre ele. Indicele, care include monedele de top de pe piața cripto, nu include Dogecoin., moneda care este in prezent pe locul 8 pe lista criptomonedelor de top in funcție de…