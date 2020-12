Stiri pe aceeasi tema

- Cu toții il știm pe Zanni de la Chefi la cuțite, dar puțini sunt cei care știu cum a ajuns fostul concurent in echipa lui Alex Velea! Artistul a recunoscut! Dezvaluirile lui Zanidache la Antena Stars.

- In ediția 41 din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”, concurenții au avut parte de un moment extrem de emoționant, chiar inainte ca banda de foc sa aduca verdictul probei de gatit pe echipe.

- Pe Edmond Zanidache l-ați putut cunoaște sub porecla „Zanni” in cadrul emisiunii „Chefi la Cuțite”. Puțini știu insa ca tanarul este, de fapt, noul protejat al lui Alex Velea, dupa ce i-a inlocuit pe „fiii” sai, Mario Fresh și Lino Golden. Iata ce se ascunde in spatele baiatului cu look-ul excentric!

- Zanidache Edmond, cunoscut ca Zanni, a demonstrat ca nu este pasionat doar de gatit! „Concurentul-surpriza” de la „Chefi la Cuțite” a aratat ca este la fel de bun și la muzica, astfel ca s-a apucat de... manele. Tanarul a dat lovitura și a ajuns pe locul 1 in Trending YouTube, insa nu singur, ci alaturi…

- Adrian Alexandrov s-a „certat” și cu prietenii, dar și cu regulile de circulație. Iubitul Elenei Udrea a fost surprins de papaparazzii Spynews.ro in compania unui cuplu apropiat cu care a avut ceva de imparțit. Ulterior, afaceristul a plecat in graba, fara sa mai țina cont de reguli.

- Zannidache Edmond Hubert a fost eliminat in ediția 34 din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”! Acesta a fost momentul in care concurentul lui Sorin Bontea i-a suprins pe toți cu un gest complet neașteptat.

- Cu siguranța este cel mai controversat concurent de la "Chefi la cuțite", dar puțini știu cum arata Zanni in urma cu 6 ani. Imaginile cu artistul lipsit de tatuaje și par blond i-au șocat pe fani.

- Recent, Florin Dumitrescu, juratul emisiunii „Chefi la cuțite”, a facut o dezvaluire ce i-a impresionat pe fanii indragitului show culinar de la Antena 1! Ce varsta are vedeta, cum arata la 22 de ani și cum a inceput cariera sa in bucatarie?