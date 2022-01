Stiri pe aceeasi tema

- Zanni a cunoscut celebritatea de curand, dupa ce a participat la „Chefi la cuțite” și la „Survivor Romania”, concursul pe care l-a și caștigat. Prin intermediul emisiunilor televizate el și-a spus povestea, cum a crescut la orfelinat și cum a ajuns sa faca muzica. Din copilarie nu are amintiri foarte…

- O asitenta din Italia a fost surprinsa de camerele ascunse in timp ce vaccina fictiv oameni la un mare centru de vaccinare pentru a li se elibera certificatul verde COVID, obligatoriu la unele locuri de munca. Trei persoane, inclusiv asistenta respectiva, au fost arestate marți și sunt acuzate de corupție…

- Proba de avantaj a fost caștigata de echipa albastra in cea de-a doua ediție speciala de Chefi la cuțite, din 30 noiembrie 2021. Chef Sorin Bontea a primit avantajul de decide ingredientul vedeta din farfuriile celorlalte doua echipe, dar a scapat și de o pedeapsa. Cei care au pierdut proba au fost…

- Bucurie mare in noul sezon Chefi la Cuțite! Gina Pistol se reintoarce și preia fraiele show-ului culinar, dupa o pauza destul de indelungata. Indragita prezentatoare TV a fost inlocuita de catre soția lui Razvan Fodor pe timpul sarcinii, insa acum revine cu zambetul pe buze, și mai pregatita ca niciodata…

- Nu mai este un secret faptul ca sarbatoarea de Halloween este din ce in ce mai celebrata de catre romani. Foarte multe nume grele din lumea showbiz-ului romanesc au sarbatorit de Halloween, printre care și Antonia și Alex Velea. Cu toate acestea, artistul a fost aspru criticat pe rețelele de socializare.

- Zanni a caștigat trofeul „Survivor Romania” , dar și marele premiu in valoare de 50.000 de euro. Banii i-a investit deja, și-a cumparat un apartament in care deja s-a mutat. Acum, cantarețul nu uimește cu vreo noua investiție sau cu vreo melodie, ci cu ipostaza in care a aparut, la secția de Poliție.…

- Zanni a crescut intr-un orfelinat, iar viața sa nu a fost niciodata roz. Caștigatorul de la „Survivor Romania”, sezonul 2, a vorbit intr-un interviu despre traumele din viața sa, traume care il afecteaza și in prezent. Artistul nu s-a fericit niciodata sa vorbeasca despre copilaria sa, care nu a fost…

- Amalia Bellantoni trece prin momente grele. Fosta concurenta de la Chefi la Cutite a fost jefuita, iar pagubele produse in urma furtului sunt uriașe. Se pare ca hoțul a taiat curentul electric ca sa nu fie filmat.