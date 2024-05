Stiri pe aceeasi tema

- Zannidache a caștigat, joi seara, Survivor All Stars! Dupa un sezon greu, din care nu au lipsit tensiunile, conflictele și confruntarile pe trasee tot mai dificile, concurentul se intoarce in Romania cu marele premiu in valoare de 100.000 de euro, dupa ce, in marea finala, i-a invins pe Iancu Sterp…

- Sorin Pușcașu a fost eliminat in semifinala „Survivor All Stars 2024”. Au mai ramas doar trei concurenți in lupta pentru marea finala și marele premiu de 100.000 de euro: Zanni, Iancu Sterp și Andrei Ciobanu, noteaza click.ro. Ce a insemnat pentru Sorin Pușcașu acest parcurs de la „Survivor All Stars…

- Marea finala Survivor All Stars 2024, care va avea loc, in aceasta seara, de la ora 20.30, la PRO TV, se anunța cu mari emoții pentru concurenții Zanni, Iancu Sterp și Andrei Ciobanu, pentru familiile lor, care ii susțin, cu sufletul la gura, de acasa, dar și pentru fanii show-ului. Va fi o lupta stransa,…

- Un nou scandal a izbucnit la Survivor All Stars, in saptamana cu marea finala, de pe 30 mai. Tensiunea a atins cote maxime, iar concurentii ramași in Republica Dominicana și-au aruncat cuvinte grele. Astfel ca, Zanni și Andrei Ciobanu continua seria de jigniri și acuzații. S-a trecut chiar la amenințari.Eliminarea…

- Show-ul Survivor Romania All Stars 2024 se apropie cu pași repezi de marea finala, iar concurenții pleaca acasa unul cate unul, in fiecare saptamana. Cea mai recenta eliminare din emisiunea de la PRO TV este cea a lui TJ Miles, care pe 23 mai 2024 a pierdut duelul eliminatoriu in fața lui Zanni. Astfel,…

- TJ Miles a fost eliminat de la „Survivor All Stars”, in ediția din 23 mai, inainte de saptamana finalei. In cursa pentru marele premiu raman Iancu Sterp, Robert Moscalu, Sorin Pușcașu, Andrei Ciobanu și Zanni. Aseara, intr-o atmosfera incarcata deja de emoție și stres, combatanții s-au luptat pentru…

- In ediția de joi, 25 aprilie 2024, a emisiunii Survivor All Stars a avut loc o noua eliminare a avut loc, iar cel care a plecat acasa, a fost Alex Delea, caștigatorul sezonului 3. Acesta a parasit competitia cu lacrimi in ochi. Dupa un duel strans și greu, fostul caștigator a pierdut lupta.De aceasta…

- Ana Pal a fost eliminata de la „Survivor All Stars”, in ediția difuzata ieri, la Pro TV. Tot ieri a avut loc unificarea, acum cei 11 concurenți ramași in joc nu mai sunt imparțiți pe echipe. Aseara, 12 curajoși, puternici și capabili sa depașeasca orice provocare au avut parte de marea unificare. Au…