- Juventus a ajuns la un acord cu OGC Nice pentru transferul mijlocașului francez Khephren Thuram (23 de ani), care va semna un contract pe cinci ani cu clubul italian. „Bianconerii” și francezii de la OGC Nice au ajuns la un consens in ceea ce privește transferului lui Khephren Thuram, conform jurnalistului…

- Atalanta e un model de business in Serie A. Mereu din 2016 cu bilanțul financiar pe plus, echipa din Bergamo s-a regenerat continuu și a ajuns prezența constanta in fazele avansate ale cupelor europene. Cele 600 de milioane de euro investite in 7 ani in transferuri de jucatori și infrastructura clubului…

- Atalanta este campioana Europa League 2023/2024, dupa 3-0 in finala cu Bayer Leverkusen, rezultat asigurat de hat-trick-ul lui Ademola Lookman, care a distrus mitul invincibilitații formației lui Xabi Alonso, perdanta dupa 51 partide. Fanii bergamascilor au luat cu asalt strazile orașului din Lombardia.…

- Istvan Kovacs (39 de ani) a fost arbitrul finalei UEFA Europa League, ediția 2023/2024, dintre Atalanta și Bayer Leverkusen, incheiata cu succesul categoric al italienilor, scor 3-0. Ademola Lookman a fost eroul partidei, intrucat a marcat toate cele trei goluri ale formației din Bergamo, in minutele…

- Gian Piero Gasperini (66 de ani) și-a elogiat elevii dupa ce Atalanta a dispus de Bayer Leverkusen, scor 3-0, in finala Europa League, și a obținut primul trofeu european din istoria clubului din Bergamo. Gasperini a subliniat ca performanța gruparii pe care o pregatește a fost impresionanta pe parcursul…

- Triumful celor de la Atalanta in Europa League contureaza un scenariu aparte, ca Serie A sa trimita 6 echipe in grupele Champions League 2024/2025! Pentru ca asta sa se intample, e nevoie ca formația din Bergamo sa incheie campionatul pe locul 5, poziție pe care o ocupa in prezent. Atalanta a scris…

- Bologna s-a calificat pentru prima oara in istoria clubului in grupele Champions League, dupa ce AS Roma a pierdut cu 1-2 pe terenul Atalantei, duminica, intr-o partida contand pentru etapa a 36-a din Serie A. Echipa din capitala Italiei, aflata pe locul 6 ce asigura prezența in grupele Europa League,…

- Atalanta a oferit marea surpriza a serii in Europa League, formația din Serie A invingand, scor 3-0, in deplasare, pe Liverpool. La finalul partidei de pe Anfield, Jurgen Klopp a oferit unele explicații și a spus ca ar face același lucru daca ar putea da timpul inapoi: sa menajeze unii titulari.