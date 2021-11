Zâna surprizelor, atac la vedetele tv de astăzi Una dintre cele mai cunoscute vedete tv, Andreea Marin, și-a exprimat regretul ca in Romania personalitațile tv sunt tot mai rare și a vorbit și despre slaba calitate a majoritații emisiunilor de la televizor. Intrebata “La cina” daca mai sunt vedete tv astazi, Andreea a spus: “Daca le cautam bine-bine-bine... Nu-mi place termenul asta de vedeta. Ca sa fii vedeta ai nevoie de multa munca și de multe realizari. Sunt prea puține, aș spune! In rest… sunt oameni care apar și dispar de pe micul ecran. (..) S-a schimbat mult treaba in televiziune și fața de momentul in care eram un… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

