- Zamosteanu si Parvu se afla in arest preventiv de la finalul lunii iulie. Atunci, au fost incatusati alaturi de un alt barbat, Ovidiu Cretu, care intre timp a fost eliberat din arest preventiv si plasat in arest la domiciliu. In acelasi dosar mai sunt cercetate de DIICOT Iasi mai multe persoane, in…

- Procurorii DIICOT - ST Iasi, impreuna cu ofiteri BCCO Iasi si SCCO Vaslui, au efectuat, marti, 18 perchezitii domiciliare in judetul Iasi, la locuintele unor persoane banuite de savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc si detinere de droguri de risc in…

- Judecatorii ieseni au decis ca un angajat de-al omului de afaceri Cristin Zamosteanu, Ovidiu Cretu, sa ramana cu bunurile si conturile sub sechestru. Cretu este arestat in acelasi dosar al lui Zamosteanu, instrumentat de DIICOT.

- Omul de afaceri iesean Cristin Zamosteanu, care activeaza in sectorul imobiliarelor, impreuna cu doi dintre angajatii sai, au fost arestati preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzati ca ar fi comis infractiuni economice cu un prejudiciu de 12 milioane de euro, inforemaza News.ro.Unul dintre…

- Un numar de 17 persoane au fost aduse la audieri dupa ce in cursul zilei de marti procurorii DIICOT Iasi si ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Iasi au efectuat 40 de perchezitii domiciliare in municipiul resedinta de judet. Potrivit unui comunicat remis presei de DIICOT, descinderile efectuate…

- Garda Financiara italiana (GDF) a anuntat marti o vasta operatiune impotriva mafiei in Italia si Elvetia, in cadrul careia au fost arestate 75 de persoane si au fost sechestrate bunuri in valoare de 159 de milioane de euro, relateaza AFP.

- Un barbat de 45 de ani din Iasi care a fost anchetat timp de 10 ani pentru infractiuni la legea sigurantei nationale a fost gasit nevinovat, in cele din urma, de procurorii DIICOT, care au considerat ca faptele sale nu sunt prevazute de legea penala.