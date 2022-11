Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, miercuri, sesizarea USR in legatura cu legea care permite constructia de hidrocentrale mici in ariile protejate, anunța Agerpres, care citeaza oficiali CCR.In sesizarea depusa la CCR, USR a invocat 11 argumente de neconstitutionalitate, intre acestea…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, miercuri, sesizarea USR in legatura cu legea care permite constructia de hidrocentrale mici in ariile protejate, au declarat oficiali ai CCR. In sesizarea depusa la CCR, USR a invocat 11 argumente de neconstitutionalitate, intre acestea fiind incalcarea principiului…

- Curtea Constitutionala a admis, miercuri, sesizarea USR pe legea prin care PSD, PNL, UDMR si AUR au dat unda verde construirii de hidrocentrale mici in ariile protejate. Partidul preciza atunci cand a depus obiectia de neconstitutionalitate la CCR ca majoritatea parlamentara „apara interesele baietilor…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, miercuri, sesizarea in legatura cu legea care permite constructia de hidrocentrale mici in ariile protejate, au precizat surse oficiale pentru „Adevarul”

- Partidul condus de Catalin Drula a transmis miercuri, 5 octombrie, ca legea prin care coalitia PSD-PNL-UDMR a majorat indemnizatiile pentru primari si presedintii de consilii judetene a fost contestata la Curtea Constituționala. Sesizarea a fost semnata si de deputatii Forta Dreptei, partidul condus…

- Senatul a adoptat, joi, legea privind protectia avertizorilor in interes public, reexaminata ca urmare a cererii formulate de presedintele Klaus Iohannis, fiind preluate obiectiile formulate de seful statului. Au fost inregistrate 76 de voturi pentru, opt impotriva si trei abtineri. Legea a fost initiata…

- Senatorul PNL de Maramureș, Cristian Niculescu Țagarlaș, anunța ca in cadrul Comisiei juridice a Senatului a fost adoptat raportul de admitere pentru proiectul de lege privind protectia avertizorilor in interes public. ”In cadrul Comisiei juridice a Senatului am adoptat, astazi, raportul de admitere…

- CARAS-SEVERIN – Senatorul carasean sustine ca PSD nu a propus și nici nu ar fi putut propune diminuarea plafonului pentru compensarea prețurilor la energie! Mai mult, Ion Mocioalca considera ca PSD a susținut in permanența revenirea, temporara, la o piața de energie reglementata, așa cum era inainte…