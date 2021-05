Stiri pe aceeasi tema

- "Orasul vaccineaza satul” este un nou proiect-program ce poate fi lansat in curand in Romania. Astfel, personalul vaccinator din centrele urbane vor putea sa mearga o data sau de doua ori pe saptamana in mediul rural pentru vaccinarea anti-COVID.

- Mii de studii clinice investigheaza la nivel mondial medicamente pentru Covid-19, in cautarea unui tratament optim. Zece dintre ele sunt in desfasurare in prezent in Romania, o parte pentru formele usoare si moderate de boala, altele pentru tratarea complicatiilor severe care pun viata in pericol. Elena…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat luni, la Covasna, ca Romania are nevoie de un program national de ecologizare si de o campanie de constientizare a cetatenilor care trebuie sa inteleaga ca nu au voie sa arunce gunoaie in natura. Barna a mai transmis ca ministerul trebuie sa sustina autoritatile…

- Deputatul Florin Alexandru Alexe, PNL Maramureș: intalnire de lucru privind program național de educație pentru siguranța participanților la trafic! Deputatul Florin Alexandru Alexe, PNL Maramureș a participat la o intalnire de lucru cu reprezentanții Asociației EDIT pentru inițierea unui proiect care…

- V. Gheorghița: Romania continua vaccinarea cu AstraZeneca Dr. Valeriu Gheorghița, coordinator Campanie nationala de vaccinare anti-Covid. FOTO: gov.ro. LIVE VIDEO: Conferința de presa susținuta de președintele Comitetului național de coordonare a activitaților privind vaccinarea împotriva…

- Meteorologii anunța temperaturi scazute, mult mai reci decat in mod obișnuit, pentru urmatoarele doua saptamani. Media valorilor in timpul zilei va fi de 5 -8 grade, iar noaptea scad sub nivelul inghețului. Dupa 19 martie, se va incalzi, dar ușor, cu medii diurne de pana in 11 - 12 grade Celsius…