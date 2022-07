Rusia se asteapta sa isi dezvolte relatia „strategica” pe care o are cu Ungaria, in ciuda sanctiunilor adoptate de Uniunea Europeana impotriva Moscovei, a declarat joi seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov. El l-a primit – foarte cordial – pe omologul sau de la Budapesta, Peter Szijjarto, venit la Moscova sa ceara mai mult gaz rusesc, […] The post Zambete la intalnirea Szijjarto-Lavrov! Rusia transmite ca vrea sa-și dezvolte relația „strategica” cu Budapesta first appeared on Money .