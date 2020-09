Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud a reusit cea de-a treia victorie consecutiva in actuala editie a Ligii Nationale. Desfasurat in conditii speciale, din cauza pandemiei Covid-19, campionatul a debutat cu turneul de la Sfantu Gheorghe, iar formatia antrenata de Djordje Cirkovic s-a descurcat…

- HC Buzau a incheiat cu o victorie primul turneu de sala al noului sezon al Ligii Nationale. Joi seara, in ultimul meci, contand pentru etapa a 3-a, handbalistii buzoieni au obtinut o victorie entuziasmanta, ca evolutie, dar si ca scor, in fata Politehnicii Timisoara. Dupa victoria din prima zi, cu Dunarea…

- • HC Buzau – Minaur Baia Mare 23-25 (11-8) Eșec pentru HC Buzau in meciul disputat miercuri, in cadrul etapei a 2-a a Ligii Naționale, in turneul de sala de la Sf. Gheorghe. Dupa debutul cu dreptul de marți, in fața Dunarii Calarași, baieții lui Pero Milosevic au intalnit-o miercuri pe Minaur Baia Mare,…

- Esec pentru HC Buzau in al doilea meci disputat miercuri, in cadrul etapei a 2-a a Ligii Nationale, in turneul de sala de la Sf. Gheorghe. Dupa debutul cu dreptul de marti, in fata Dunarii Calarasi, baietii lui Pero Milosevic au intalnit-o azi pe Minaur Baia Mare, cel mai tare adversar din cele trei…

- • HC Buzau – Dunarea Calarași 21-20 (10-8) Start perfect pentru echipa masculina de handbal, in turneul de sala de la Sf. Gheorghe, care programeaza, in aceste zile, primele trei etape din noul sezon al Ligii Naționale! In primul joc, HC Buzau a intalnit-o pe Dunarea Calarași, formație in fața careia…

- Start perfect pentru echipa masculina de handbal, in turneul de sala de la Sf. Gheorghe, care programeaza, de astazi si pana joi, inclusiv, primele 3 etape din noul sezon al Ligii Nationale! In primul joc, HC Buzau a intalnit-o pe Dunarea Calarasi, formatie in fata careia buzoienii nu s-au simtit bine…

- Jucatoarea belgiana de tenis Elise Mertens (23 WTA), favorita nr. 3, s-a calificat in sferturile turneului de la Praga (WTA), dotat cu premii totale de 202.250 dolari, dupa ce a trecut miercuri in doua seturi, 6-4, 6-2, de italianca Camila Giorgi (71 WTA), relateaza Agerpres.Citește și: Facut…

- Jucatorii si componentii staff-ului echipei Politehnica Timisoara, care nu efectuasera testarea pentru depistarea noului coronavirus joia trecuta, nu au mai facut o noua testare luni. Recomandarea DSP Timis e ca urmatoarea testare pentru COVID-19 sa aiba loc, pentru a fi relevanta, la 10-12 zile de…