Zâmbete de mucenici Dupa o saptamana in care femeile au fost rasfațate, a venit randul barbaților sa se bucure de o zi dedicata lor. Pe 9 Martie, Biserica Ortodoxa ii comemoreaza pe cei 40 de Mucenici din Sevastia (in tradiția geto-daca erau 44 de mucenici), dar și pe deținuții care au patimit in inchisorile comuniste. In credința populara, […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

Sursa articol si foto: sanatateabuzoiana.ro

