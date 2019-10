Zâmbete conjugale Discuție intre doi soți: – Ia asculta, nevasta: cand vecinul nostru și-a luat frigider nou, ai insistat sa ne luam și noi unul la fel. – Tot așa, cand și-a luat telefon mobil. – Daca și-a schimbat tapetul, a trebuit sa-l schimb și eu… – Acum, ca s-a recasatorit… eu cum sa procedez? *** Soțul, […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

Sursa articol si foto: sanatateabuzoiana.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tata s-a intors de la serviciu dupa o zi ingrozitoare și se gandea ca urma sa se relaxeze fara sa aiba de ingrijit copiii care urla și care au nevoie de el. Dar soția lui s-a saturat in cele din urma de acest comportament și l-a parasit.

- Premierul demis Viorica Dancila a declarat ca pozitiile publice ale ministrului demis al Justitiei, Ana Birchall, privind desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie sunt pareri personale si nu reprezinta punctul de vedere al Guvernului sau al PSD. Dancila a adaugat ca situatia…

- Ziarul Unirea Codul bunelor maniere la telefon: Cat trebuie sa dureze o discutie și ce trebuie sa spunem atunci cand apelam pe cineva Exista un cod al bunelor maniere și atunci cand purtam o conversatie telefonica. Stim cat trebuie sa dureze o discutie, ce trebuie sa spunem atunci cand apelam pe cineva…

- O doamna vine acasa foarte suparata! Sotul sau o intreaba: – Ce s-a intimplat, draga? – Doctorul mi-a zis ca sufar de o boala… – Ce boala, draga mea? – Ceva cu S! – SIDA? – Nu, parca nu! – Sifilis? – Cred ca da! Innebunit, tipul da telefon la secretara directorului sau, acesta il […]

- "Am fost audiat in calitate de martor in legatura cu dosarul vizitei fostului presedinte al Camerei Deputatilor in SUA. De mult timp voiam sa vin. O discutie foarte placuta cu domnii procurori. Dosarul este in procedura, nu pot sa va dau detalii, dar o discutie foarte placuta", a spus Maior la iesirea…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat ca exista, in cadrul instituției pe care o conduce, o discuție care vizeaza eliminarea cupoanelor de pensie, insa masura va fi adoptata treptat. „Este o discuție in sensul acesta, dar trebuie sa mai dureze un pic, pana integram acel sistem informatic…

- Fostul premier Mihai Tudose, vicepresedinte al Pro Romania, a lansat un atac miercuri la adresa liderului ALDE, Calin-Popescu Tariceanu, amintind ca acesta din urma nu s-a plans de o „guvernare impotenta” pe timpul lui Liviu Dragnea si subliniaza ca ideea unei aliante intre ALDE si Pro Romania este…

- In 8 august de la ora 19.00, locuitorii din zona Dacia sunt invitați in parcul cu acelasi nume pentru a viziona spectacolul Teatrului Studențesc Thespis „Autoportret absurd de țara”. Spectacolul este urmat de o discuție despre problemele din cartier care au fost semnalate voluntarilor CiviCultura. The…