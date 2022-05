Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, Teatrul Municipal „Bacovia” a pregatit o serie de manifestari adresate copiilor de toate varstele. Astfel: -pe 1 iunie, de la ora 16.30 in centrul orașului va avea loc Parada papușilor; -pe 2 iunie, de la... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Primarul Piteștiului, Cristian Gentea, a participat alaturi de copii și cadre didactice de la Școala Gimnaziala Traian la activitațile organizate de 1 iunie. Prezent a fost și șeful IȘJ Argeș, Dumitru Tudosoiu. „Am raspuns cu bucurie invitației de a participa, astazi, la manifestarile organizate de…

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti organizeaza marti doua evenimente dedicate Zilei Internationale a Copilului: "Atelierul de pictura" si "In vizita la aeroport", potrivit unui comunicat remis luni AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Cu ocazia sarbatoririi Zilei Internaționale a Copilului, structurile de pașapoarte din cadrul Ministerului Afacerilor Interne iși deschid porțile și ii așteapta pe copii cu surprize inedite in cadrul evenimentului „PAȘAPORT PENTRU VACANȚA”. Astfel, la 1 Iunie, Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte…

- Primaria municipiului Onești și Biblioteca „Radu Rosetti” organizeaza, pe 1 iunie, o serie de evenimente dedicate Zilei Internaționale a Copilului, care se vor desfașura in Parcul municipal. Ziua Internaționala a Copilului va fi sarbatorita de copiii oneșteni cu dansuri, jocuri, spectacole de acrobație,…

- Potrivit informațiilor oferite de catre reprezentanții Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia, cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului, 1 Iunie, se va desfașura evenimentul „Sarbatorile copilariei", in Cetatea Marii Uniri din Alba Iulia unde sunt invitați copiii din Alba Iulia și din imprejurimi sa…

- Eveniment organizat de Arhiepiscopia Ortodoxa de Alba Iulia, de 1 Iunie, Ziua Internaționala a Copilului. Program Arhiepiscopia Ortodoxa de Alba Iulia anunța evenimentul „Sarbatorile copilariei”, organizat cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului – 1 Iunie. In acest an, organizatorii invita copiii…

