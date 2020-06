Zâmbești și slăbești Majoritatea oamenilor, mai ales femeile, au incercat macar o data in viața sa dea jos kilogramele in plus, printr-o dieta recomandata de nutriționiști sau aflata de la prietene ori de pe internet. In lupta cu kilogramele si caloriile, noi va propunem cateva glume pe marginea acestui subiect, ca sa invingeți foamea, sa slabiți și sa […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

Sursa articol si foto: sanatateabuzoiana.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Antrenamentele de tip cardio sunt ideale pentru a da jos kilogramele in plus! Totusi, nu toata lumea dispune de suficient timp pentru a se duce la sala. Vrei sa rezolvi aceasta problema? Cumpara urmatoarele aparate fitness si incepe sa faci miscare chiar la tine acasa! 1. Banda de alergare Aceasta banda…

- CHIȘINAU, 18 iun – Sputnik. Mai mulți ofițeri ai Serviciului de Informații Secrete au fost testați pozitiv la noul coronavirus, informeaza serviciul de presa al SIS. © Photo : Facebook / Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEYMinisterul Sanatații:…

- Majoritatea oamenilor isi doresc o viata frumoasa, in care banii nu reprezinta o problema. In cazul in care treci printr-o perioada nefasta, in care cheltuielile sunt mai mari decat veniturile lunare, nu trebuie sa disperi, ci trebuie sa gasesti solutiile potrivite pentru a iesi din impas. Nu este deloc…

- Guvernul ceh nu intentioneaza sa instituie masuri suplimentare impotriva epidemiei de COVID-19, insa viata nu va putea reveni la normal mai devreme de sfarsitul lui mai sau inceput de iunie, daca situatia va fi sub control, a indicat prim-ministrul Andrej Babis, transmite Reuters.Cehia a introdus…

- Finlanda va extinde pe 13 aprilie cu o luna, pana pe 13 mai, aplicarea majoritatii masurilor destinate tinerii sub control a focarului epidemiei de COVID-19, a declarat luni premierul Sanna Marin, informeaza Reuters. In ultimele saptamani, Finlanda a restrictionat traficul la granite, a interzis intalnirile…

- Toata planeta sta in casa, unii de bunavoie, alții fugariți de poliție inapoi in locuințele lor. Miliarde de exemplare ale speciei umane, suntem cu toții arestați la domiciliu, incapabili sa fim utili in lupta, altfel decat prin like-uri digitale. Suntem in razboi cu aerul de afara, cel purtator de…

- Acum, la 18 ani de cand au parasit Romania și in plina pandemie de coronavirus, Florin și Petronela nu s-au gandit nicio clipa sa se intoarca in țara, cu toate ca Petronela nu mai muncește, iar Florin, șofer de camion, se expune zilnic virusului. Cei doi au oferit un interviu in care au povestit…

- Majoritatea covarșitoare a romanilor susține masurile luate de autoritațile statului pentru a limita raspandirea noului virus și a combate efectele negative asupra economiei, conform ultimului sondaj INSCOP Research realizat in parteneriat cu Verifield și cotidianul Adevarul, in perioada 16-19 martie…