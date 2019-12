Stiri pe aceeasi tema

- Profesoara a fost dusa de dimineata, cu mandat de aducere, la Parchet si ulterior la Curtea de Apel. „Busra Zeynep Sen este de doi ani profesoara de limba engleza la ICHB, iar de un an este casatorita cu un cetatean roman, Husein Ervin, care este de asemenea profesor la aceeasi scoala. Busra are permis…

- O profesoara de origine turca care preda limba engleza la Liceul Teoretic Internațional de Informatica București (ICHB) a fost reținuta in aceasta dimineața de polițiștii romani in baza unui mandat de reținere pentru extradare in Turcia, emis de autoritațile președintelui Recep Erdogan, informeaza Hotnews.…

- Modul in care se realizeaza, in prezent, supravegherea jucatorilor din piata de asigurari este diferit fata de anul 2015 astfel ca un nou caz Astra este putin probabil sa se repete in Romania, a declarat, pentru AGERPRES, vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) Cristian Rosu,…

- Clubul de fotbal Dinamo București nu trece printr-o perioada prea buna din punct de vedere financiar. Dupa ce finanțatorul echipei, Ionuț Negoița, a anunțat, marți, ca este dispus sa renunțe la pachetul majoritar pentru un leu, acesta a recunoscut ca a pus gaj baza de pregatire de la Saftica. Concret,…

- Maine vine acasa Regina Mama Elena, spre a fi inmormantata in țarana regala a Curții de Argeș unde – conform legendei – a devenit fantana și izvor de apa vie Meșterul cu aripi de șindrila, Manole, țaran și rege in felul lui. Acum ceva vreme, cu onoruri, a fost condus spre mormantul lui de Rege, la Curtea…

- Pivotul turc al echipei Portland Trail Blazers, Enes Kanter, cunoscut pentru criticile acide la adresa presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, a scris, marti, pe Facebook, ca primeste amenintari cu moartea în fiecare zi, subliniind ca nu si-a vazut familia de cinci ani si ca s-a încercat…

- Mogulul PRO este acuzat de o evaziune fiscala de peste 14 milioane euro Dosarul de evaziune fiscala a lui Adrian Sarbu, patron de trust media din Romania, a revenit pe rolul Curții de Apel București dupa ce anchetatorii de la Parchetul instanței supreme au refacut urmarirea penala așa cum a dispus instanța…

