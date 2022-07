Zălăuanul Dorin Hotea, iluzionistul de pe marile scene ale Europei A luat cardul bancar al colegului meu si l-a facut sa pluteasca prin aer, sa se rasuceasca, sa se ridice si sa urce cu o viteza ametitoare. Daca traia, bunica mea sigur il acuza ca lucreaza cu diavolul. A luat si o carte de joc si a facut la fel. Cartea plutea, se misca intre peretii incaperii, iar eu simteam ca o luam razna. I-am dat o moneda pe care mi-am trecut initialele. A acoperit-o cu ceva, iar in secunda urmatoare mi-a oferit un plic dintr-un alt colt al mesei.… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

