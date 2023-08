Zahărul, cartofii și transportul aerian din nou în topul scumpirilor Zaharul, transportul aerian si cartofii se afla in topul scumpirilor inregistrate in ultimul an, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). In luna iulie a acestui an, pretul zaharului a fost cu 51,86% mai mare comparativ cu anul trecut , cel al cartofilor a urcat cu 36,71%, in timp ce ouale s-au […] The post Zaharul, cartofii și transportul aerian din nou in topul scumpirilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

