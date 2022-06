Stiri pe aceeasi tema

- Raspunsul Moscovei la decizia Lituaniei de a interzice tranzitul marfurilor sanctionate de Uniunea Europeana catre exclava rusa Kaliningrad ”nu va fi exclusiv diplomatic, ci practic”, a declarat, miercuri, purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, relateaza Reuters.

- Raspunsul Moscovei fața de interdicția pe care Lituania a impus-o tranzitului spre exclava ruseasca Kaliningrad a marfurilor vizate de sancțiunile UE nu va fi unul exclusiv diplomatic, ci va fi de natura practica, a transmis miercuri Maria Zaharova, purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe al…

- Un inalt oficial rus a vizitat exclava rusa Kaliningrad, in contextul in care in aceasta regiune situata la Marea Baltica, intre Polonia și Lituania a fost instituita interdicția tranzitului feroviar de marfuri, ca urmare a sancțiunilor Uniunii Europene.

- Un val de panica s-a raspandit in magazinele din regiunea Kaliningrad, dupa ce blocada feroviara impusa sambata de Lituania a amenințat ca va izola exclava strategica a Rusiei de la Marea Baltica.

- Ministrul german al Economiei, Robert Habeck, se teme ca unitatea Uniunii Europene in privința Rusiei incepe sa se fisureze, in condițiile in care luni și marți urmeaza sa fie discutate un nou set de sancțiuni impotriva Moscovei și un plan de reducere a dependenței Europei de petrolul și gazele rusești,…

- Germania nu se poate lipsi "pe termen scurt" de livrarile de gaze rusesti, iar eventuale sanctiuni impotriva Moscovei in acest sector ar face mai mult rau Uniunii Europene decat Rusiei, a declarat luni ministrul german al finantelor, Christian Lindner, transmite AFP, citata de Agerpres."Trebuie sa avem…

- Japonia va interzice, incepand cu 5 aprilie, exporturile de automobile si alte produse de lux in Rusia, ultima reactie a autoritatilor de la Tokyo la invadarea Ucrainei, a anuntat marti Ministerul Comertului. Masura este destinata sa creasca presiunile la adresa oligarhilor care il sprijina financiar…

- Incetarea focului trebuie combinata cu retragerea rușilor de pe teritoriul recunoscut internațional al Ucrainei, a declarat președintele polonez, Andrzej Duda, in cadrul unei conferințe de presa care a urmat summitului extraordinar al NATO de la Bruxelles. Acesta a avut un raspuns ferm la intrebarea…