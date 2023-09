Stiri pe aceeasi tema

- Purtatoarea de cuvant a diplomației ruse, Maria Zaharova, o acuza pe președinta R. Moldova, Maia Sandu de „distrugere”. Declarațiile au fost facute in cadrul unei emisiuni radio , dupa ce funcționara de la Kremlin a fost intrebata daca relațiile Chișinau-Moscova ar putea reveni la nivelul lor anterior,…

- Politica președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, este indreptata spre distrugerea republicii, a declarat purtatorul de cuvant al MAE al Rusiei, Maria Zaharova, la postul de radio "Sputnik", noteaza Rador.Raspunzand la intrebarea daca relațiile dintre Moscova și Chișinau vor reveni vreodata…

- Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) a cerut Federatiei Ruse - in comunicatul summitului aliatilor de la Vilnius difuzat marti - sa-si retraga toate trupele de pe teritoriul Republicii Moldova, stationate fara consimtamantul Chisinaului in regiunea transnistreana.„Ne reiteram sprijinul…

- Reprezentantul oficial al Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a spus in cadrul unui briefing saptamanal la Moscova, ca "Occidentul colectiv" se afla in spatele deciziei privind neconstitutionalitatea Partidului Sor, conform Infotag.Comentand evenimentele din Moldova, ea si-a exprimat…

- Moscova continua sa sara la gatul Chișinaului cu fiecare ocazie. Purtatorul de cuvant al MID-ului rus, Maria Zaharova, a acuzat, din nou, autoritațile R. Moldova in frunte cu președintele Maia Sandu ca iși bat joc de democrație și a calificat acțiunile guvernarii PAS drept ”crime civilizaționale impotriva…

- Daca la sfarșitul anului Consiliul European va recunoaște ca fiind satisfacatoare rezultatele reformei in domeniile enumerate, liderii UE pot conveni sa inceapa negocierile de aderare. O asemenea performanța a guvernarii se va constitui intr-o baza solida electorala pentru forțele pro-europene la viitoarele…

- Diana Șoșoaca, o senatoare promovata de AUR și de George Simion, are opinii exprimate in presa de propaganda pro-Kremlin, in care afirma ca Romania este o colonie, iar Ucraina deține teritorii ilegal, in timp ce americanii doresc sa distruga Rusia. Ea s-a aliniat rapid la retorica Moscovei și a susținut…

- Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) a declarat ca mass-media din Republica Moldova se afla sub controlul strict al Occidentului, iar Chișinaul i-a dat acesteia "carte alba" pentru acoperirea rusofoba a evenimentelor, informeaza Agentia RIA Novosti.Potrivit agenției ruse, pentru angajații…