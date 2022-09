Stiri pe aceeasi tema

Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, reacționeaza sarcastic la planurile anunțate de Comisia Europeana pentru plafonarea profiturilor companiilor din domeniul energetic. Zaharova sugereaza ca UE a trecut la o agenda comunista, demna de Lenin.

Conceptul de garanții de securitate pentru Ucraina ar trebui sa "puna UE in sclavie", astfel incat UE sa nu-și mai revina niciodata, a declarat purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, radio Sputnik.

Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat ca, daca autoritațile competente confirma pista ucraineana cu privire la asasinarea jurnalistei și analistului politic Daria Dugina, atunci ar trebui sa vorbim despre politica de terorism de stat practicata de Kiev.

Moscova va raspunde "in mod adecvat" deciziei Bucurestiului de a declara persona non grata un angajat al ambasadei Rusiei, a comentat reprezentanta oficiala a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, conform declaratiilor difuzate sambata si citate de agentia oficiala de presa TASS.

Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat joi ca Ucraina nu ia parte la negocieri de pace cu Rusia, deoarece urmeaza instructiunile Statelor Unite, relateaza Reuters.

Reprezentantul oficial al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat ca ministerul are un serviciu de examinare a publicațiilor care publica articole despre Rusia in fiecare țara și a remarcat in special materialele din mass-media din Grecia, care "urmeaza disciplinat ordinul antirusesc

Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, se arata revoltata dupa afirmația prețedintelui Elveției, care a precizat ca depozitele inghețate ale Rusiei pot fi utilizate in reconstrucția Ucrainei.

Statele Unite nu au permis aterizarea unui zbor special rusesc pentru evacuarea diplomaților ruși carora li s-a ordonat sa paraseasca teritoriul american, a declarat miercuri purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.