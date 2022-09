Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus de Externe a afirmat joi ca, daca Statele Unite vor decide sa livreze Kievului rachete cu raza mai lunga de actiune, vor incalca o „linie rosie” si vor deveni „parte directa la conflict”.

- Ministerul de Externe al Rusiei a transmis joi ca, daca Statele Unite ar decide sa furnizeze armatei ucrainene rachete cu raza mai lunga de acțiune, ar depasi "linia roșie" și ar deveni "o parte a conflictului", informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Administratia Vladimir Putin a anuntat, luni, ca va face tot posibilul pentru a permite inspectii ale expertilor Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) la Centrala nucleara ucraineana Zaporojie, aflata sub ocupatie rusa. „In stransa cooperare cu Agentia si cu membrii conducerii acesteia,…

- Orice posibila confiscare a activelor rusesti de catre Statele Unite va distruge complet relatiile bilaterale ale Moscovei cu Washingtonul, a declarat, sambata, seful Departamentului Nord-American al Ministerului rus de Externe, relateaza agentia de presa rusa TASS, citata de Reuters.

- China intrerupe cooperarea cu Statele Unite in mai multe domenii, inclusiv dialogul dintre comandantii militari la nivel inalt si discutiile privind schimbarile climatice, drept represalii pentru vizita presedintei Camerei Reprezentantilor a SUA, Nancy Pelosi, in Taiwan, a anuntat, vineri, Ministerul…

- UPDATE Ministerul apararii de la Moscova a sustinut luni ca nu Rusia, ci Ucraina este de vina pentru lovitura de racheta de duminica dimineata asupra unui bloc de locuinte din Kiev, intrucat o racheta antiaeriana ucraineana Buk ar fi interceptat eronat o alta racheta antiaeriana, de tipul S-300, lansata…

- Ministerul rus de Externe a acuzat, vineri, Statele Unite ale Americii ca ar fi fost implicate in decizia Lituaniei de a interzice tranzitul marfurilor sanctionate de Uniunea Europeana din Rusia catre exclava Kaliningrad, relateaza Reuters. Ministerul rus de Externe a mai precizat intr-un comunicat…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a mers miercuri in Iran, a relatat televiziunea de stat iraniana, in contextul in care puterile mondiale si Teheranul se lupta pentru a revigora pactul nuclear din 2015, iar negocierile sunt in impas. Ministerul de Externe al Rusiei a postat un clip cu remarcile…