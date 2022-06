Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria, Macedonia de Nord si Muntenegru si-au inchis spatiul aerian pentru aeronava ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, informeaza publicatia sarba „Vecernje Novosti”. Ministrul rus de Externe urma sa soseasca in Serbia luni, inainte de a pleca spre Turcia.

- Decizia Germaniei de a creste cheltuielile militare duce la ”remitalizarea accelerata” a tarii, miscare care ar spori riscurile la adresa securitatii, a declarat, vineri, purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, relateaza Reuters.

- „Mercenarii israelieni” lupta in Ucraina alaturi de Batalionul Azov, pe care Moscova il descrie drept „nazist” si sustine ca a comis atrocitati in Ucraina, a declarat purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Astfel, Moscova intensifica disputa cauzata de seful diplomatiei…

- Potrivit serviciilor militare de informații ucrainene, lista corespunde soldatilor din a 64-a brigada motorizata a armatei ruse, acuzata de Kiev ca este implicata in uciderea a peste 340 de civili in orasul Bucea, relateaza The Kyiv Independent, pe Twitter.⚡️ Ukraine’s intelligence publishes list of…

- „Intreruperea negocierilor de pace este scopul crimei regimului de la Kiev din satul ucrainean Bucha”, a declarat duminica purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, citata luni de agentia oficiala de presa TASS.

- Reprezentantul oficial al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a comentat progresul negocierilor ruso-ucrainene și a raspuns la cuvintele președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, care a subliniat ca pozițiile parților la intilniri au devenit mai realiste. Potrivit diplomatului rus, intrebarea…

- Tarile care decid sa trimita arme sau mercenari in Ucraina „vor raspunde” pentru gestul lor si isi asuma „consecintele”, a avertizat miercuri purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, citata de EFE.