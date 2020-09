Zacusca de vinete. Rețeta lui Radu Anton Roman Zacusca este unul dintre preparatele culinare nelipsite din camara romanilor. Noi nu credem ca exista om pe lume care sa nu indrageaca tocanița acesta de legume, bogata in arome imbietoare, cu un gust inconfundabil. Citește gratuit ediția de septembrie a revistei Unica. O gasești AICI Pentru ca a venit momentul sa gatim zacusca, va prezentam o rețeta clasica, tradiționala, testata și recomandata de marele maestru bucatar Radu Anton Roman. Ingrediente: 3 kg vinete 3 kg gogoșari roșii 3 kg roșii 2 kg ceapa 750 ml untdelemn 1 capațana usturoi (opțional) 2 ardei iuți (opțional) piper, boia sare (cam… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

