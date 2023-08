Zacusca de vinete, deliciul gustului românesc - Secretul unei rețete vechi de 100 de ani ZACUSCA DE VINETE. Secretul retetei de zacusca consta in prepararea ei, iar vinetele pot fi coapte atat pe plita, cat si la cuptor. In vremuri stravechi, de cand dateaza reteta, gospodinele obisnuiau sa prepare legumele pe plita, sub pirostrie. ZACUSCA DE VINETE - Ingrediente– Vinete coapte, curatate si scurse bine – 3 kg– Ardei si gogosari copti si curatati 2 kg(proportia de ardei/gogosari poate sa fie variabila – de preferat, la fel sa-i faceti pe tabla sau gratar)– Ceapa alba – 2 kg,– Bulion de rosii – 3 l,– Ulei de floarea soarelui – 500 ml,– Sare – 3 linguri sau dupa gust SFAT important… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

