- Pentru a pregati aceasta rețeta, vei avea nevoie de urmatoarele ingrediente: Ingrediente necesare: 2 kg de pește 1 kg ceapa 2 kgde ardei roșii 1/2 kg morcovi 2 kg roșii 1/2 L ulei 1/2 lingura zahar 1/4 lingura sare 200-250 ml oțet 1-3 caței de usturoi boabe de piper și foi de dafin – dupa gust Cum se…

- Rețete de vara de la Prințesa Polonic, numai bune de pus pe masa cand temperatura urca in termometre. Anca Lungu, fosta prezentatoare de la Observatorul Antenei 1 (a parasit pupitrul știrilor, apoi a parasit Romania pentru Nisa ), care are o pasiune pentru gatitul sanatos ce-o depașește pe cea pentru…

- Nimic mai simplu și ușor decat o Zacusca de fasole verde cu dovlecei cu care va veți rasfața papilele in sezonul rece. Ingrediente pentru Zacusca de fasole verde cu dovlecei 2 kg fasole verde 2 kg dovlecei cruzi 2 kg ardei capia, copti + zeama de la ei 1 kg radacinoase( morcovi + pastarnac + radacina…

- Guvernul se reuneste marti in sedinta, iar potrivit liderului ALDE, Calin Popescu Tariceanu, ar urma sa fie adoptata o Ordonanta de Urgenta pe mediu care trebuie sa puna in acord cu o Directiva europeana, acesta fiind singurul motiv pentru care sedinta Executivului are loc marti, si nu miercuri sau…

- Desi ponderat in a asuma o declaratie puternica privind situatia din Romania, dupa adoptarea Codurilor Penale, in ritm accelerat si in pofida criticilor venite dinspre profesionistii din sistem, ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti a insistat, in ultima conferinta din Romania, asupra necesitatii…

- In perioada octombrie 2017 – iunie 2018, echipa “Let`s Do It, Romania!” a desfașurat “Let`s Get Green!”, cea mai complexa competiție naționala dedicata unitaților de invațamant, cu scopul de a promova un comportament responsabil fața de mediu.

- ​Produsul Intern Brut al Romaniei crește peste potențial, fiind bazat pe consum, respectiv creșterea salariilor și nu neaparat pe imbunatațirea productivitații, a declarat Matteo Patrone, director pentru Romania al Bancii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), intr-o conferința de specialitate.

- Unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din Romania, Adrian Porumboiu, a povestit intr-un interviu acordat corespondentului PRO TV Cosmin Savu cum s-a prabușit imperiul sau de sute de milioane de dolari.