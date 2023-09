Zacuscă de hribi – cum se prepară Hribiile sunt printre cele mai consumate ciuperci de padure comestibile, cu un gust intens, ușor dulceag și cu o carne care nu se oxideaza. Vezi mai jos cum poți face cea mai gustoasa rețeta de zacusca de hribi.Invața cum poți face cea mai gustoasa rețeta de zacusca cu hribi. Ce ingrediente ai nevoie, dar și care sunt pașii pe care trebuie sa ii urmezi pentru a gati rețeta de zacusca.Ce sunt hribiiHribii, "boletus edulis" cu denumirea științifica, cresc in padurile montane și pe dealuri, sunt cunoscute și sub denumirea de hrib cenușiu sau manatarca, și sunt considerați ciuperci de o calitate superioara,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

