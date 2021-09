Zacusca cu păstrăv, vedeta culinară a momentului Zacusca este vedeta culinara a acestor zile. Mai ales in Mures, unde preparatul ia mai multe forme. Pe langa zacusca traditionala, din vinete, sunt la mare cautare aici si zacusca de pastrav sau de ghebe. Gatitul la ceaun, cu foc de lemne, da mancarii un gust aparte. La Toaca, in Mures, gospodinele pregatesc in aceasta perioada zacusca de mai multe feluri. Fie ea cu pastrav sau cu ghebe... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 5 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.106.008 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). The post Bilanț coronavirus – 5 septembrie – Autoritațile anunța noile statistici – Cate infectari s-au inregistrat in ultimele 24 de ore appeared first on Realitatea…

- Miercuri, 25 august, pe strada Salciilor din Sancraiu de Mureș a avut loc un accident rutier, cu implicarea a trei autovehicule. "In urma impactului, a rezultat ranirea unuia dintre conducatorii auto, un barbat, de 48 de ani, din Cristești. La testarea cu aparatul etilotest, acestuia i-a rezultat o…

- Autoritațile au anunțat astazi 408 noi imbolnaviri, cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Județul Brașov a raportat astazi 7 cazuri noi, Mureș și Harghita o singura imbolnavire, iar in Covasna nu a fost inregistrat nici un caz nou . In spitale sunt internati 664 de pacienti cu COVID 19,…

- Incendiu produs la o garsoniera de la parterul unui bloc de locuințe The post Incendiu intr-un bloc din Reghin! Focul a pornit de la o lumanare lasata nesupravegheata appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Incendiu intr-un bloc din Reghin! Focul a pornit de la o lumanare lasata nesupravegheata…

- Expertii in securitate cibernetica au descoperit in magazinul oficial de continut pentru Android al Google mai multe aplicatii care furau parolele de Facebook ale utilizatorilor. The post Aplicații care furau parolele de Facebook, descoperite in Google Play. Care sunt acestea appeared first on Realitatea…

- S-a emis COD ROSU de vijelii cu rafale de peste 80 km/h, averse torentiale, descarcari electrice si grindina pana maine, 26.06. Luati masuri de siguranta, evitati deplasarile si nu va expuneti pericolului! Sursa articolului: ATENȚIE! S-a emis COD ROȘU de vijelii cu rafale de peste 80 km/h in Mureș!…

- Ortodocsii sarbatoresc și astazi Pogorarea Sfantului Duh peste sfintii apostoli. Este a doua zi de Rusalii, iar bisericile din intreaga țara așteapta credincioșii. Si ieri lacasurile de cult au fost pline. In unele locuri s-au sfintit apele, prilej de pelerinaj in straie populare. Iar in Oltenia, oamenii…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Reghin au fost solicitați sa intervina duminica, 13 iunie, la un incendiu de aututorism, pe strada Principala din localitatea Periș. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș…