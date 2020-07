Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Octavian ȘTIREANU Ambasadoarea Franței la București, Michele Ramis, a acordat zilele trecute un interviu unui post de televiziune in care s-a referit la cateva inițiative controversate de politica externa ale președintelui Macron. Una dintre intrebari a vizat dialogul on line pe care acesta…

- O instanța superioara din Turcia a revocat, vineri, statutul de muzeu din epoca bizantina a Catedralei Sfanta Sofia din Istanbul. Astfel, a fost deschisa calea pentru ca fostul lacaș de cult creștin sa fie transformat intr-o moschee, așa cum dorește președintele Recep Erdogan, informeaza Deutsche Welle.Magistrații…

- Un NATO fara Turcia ar insemna sfarsitul Aliantei Nord-Atlantice, a subliniat miercuri ambasadorul Turciei in Franta Ismail Hakki Musa, interpelat cu privire la ”imperialismul turc” si punerea in ”pericol” a prezentie turce in blocul militar occidental, relateaza AFP, potrivit News.ro.Citește…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a denuntat luni "jocul periculos" al Turciei in Libia, vazand in acesta o amenintare directa pentru regiune si pentru Europa, potrivit AFP."Consider astazi ca Turcia joaca in Libia un joc periculos si contravine tuturor angajamentelor sale asumate in…

- In ciuda tuturor eforturilor arabe de a avea o relație amiabila cu Turcia, Ankara desfașoara neincetat politici din ce in ce mai ostile, iar liderul Recep Erdogan a devenit un declanșator de conflicte. La recenta intalnire de la Cairo, Liga Araba a condamnat intervenția militara a Turciei in Libia,…

- Parisul si-a inasprit tonul duminica impotriva ingerintelor Turciei in Libia, denuntand un interventionism "inacceptabil" si asigurand ca "Franta nu o poate lasa sa faca asta", a transmis Palatul Elysee, citat de France Presse. Franta, care si-a inmultit de cateva luni criticile impotriva ambitiilor…

- Ankara a respins marti o declaratie semnata de ceea ce ea a numit o "axa a raului", cinci tari care au condamnat activitatea militara turca in Mediterana de Est si Libia considerand ca provoaca un "haos regional si instabilitate", pe fondul escaladarii unei dispute diplomatice, relateaza dpa.…

- Un elicopter grec in care se aflau ministrul Apararii, Nikos Panagiotopoulos, si seful Statului Major al armatei Greciei, generalul Konstantinos Floros a fost vizibil perturbat de avioane militare aparținand armatei turce. Incidentul aerian a fost, insa, negat de Turcia . Avioane militare elene au fost…