Actorul american Zac Efron a confirmat luni ca s-a imbolnavit recent in timp ce filma pentru un reality show despre supravietuire in Papua Noua Guinee, informeaza Reuters.



Presa australiana a relatat ca vedeta de 32 de ani a fost transportata cu elicopterul in Australia pentru a primi ingrijiri medicale dupa ce a contractat o infectie bacteriana, posibil o forma de febra tifoida, in timpul filmarilor pentru serialul ''Killing Zac Efron''.



Intr-un mesaj publicat luni pe contul sau oficial de Twitter alaturi de o fotografie in care apare impreuna cu mai multe…