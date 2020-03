Yuval Harari, autorul lui "Homo Deus" și "Sapiens", în FT: Lumea de după coronavirus ​Omenirea se confrunta acum cu o criza globala. Poate cea mai mare criza a generației noastre. Deciziile pe care oamenii și guvernele le vor lua în urmatoarele saptamâni vor contura lumea anilor urmatori. Ele vor re-desena nu doar sistemele de sanatate, ci și economia, politica și cultura viitoare. Trebuie sa acționam rapid, dar în același timp ar trebui sa ne gândim la consecințele pe termen lung ale acțiunilor noastre de acum. Atunci când avem de ales între mai multe alternative, ar trebui sa ne întrebam nu numai cum sa facem ca sa depașim amenințarea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Dorel Vișan a vorbit, marți seara, intr-o intervenție telefonica la Realitatea PLUS despre epidemia de coronavirus din Romania. Acesta crede ca a luat lumea pe nepregatite, dar și ca pare un blestem pentru omenire. Mai mult, actorul este de parere ca medicii nu trebuiau sa se imbolnaveasca de…

- Nu. Nu sunt doctor. Despre coronavirus stiu cam cat am citit pe documentarile serioase de presa. Apropo, cele mai bune mi se par prezentarea ministrului sanatatii din Singapore si iesirea de joi a premierului britanic flancat de Chris Whitty, Chief medical officer, si mai ales de Sir Patrick Vallance,…

- Generalul Florin Paul, medic epidemiolog, a declarat ca daca ar fi sa recomande ceva in aceasta criza provocata de coronavirus „ar fi ca TOATA LUMEA SA STEA ACASA, in familie”Principalele recomandari date de medicul epidemiologic intr-un interviu pentru Financial Intelligence sunt: „Daca…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca nu vrea ca Romania sa piarda timpul si pregateste un set de masuri, in contextul in care liderii europeni se asteapta la un recul dupa criza de coronavirus. El a precizat ca tara noastra nu va avea probleme cu platile in urmatoarele luni.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca "lumea se asteapta la un recul in economie" dupa ce se termina criza legata de coronavirus si este in pregatire un plan de masuri. "E foarte clar, si asta am aflat si ieri de la ceilalti lideri europeni, ca lumea se asteapta la un recul…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat miercuri seara ca organizarea de alegeri anticipate va depinde de criza din sanatate legata de coronavirus si de decizia Curtii Constitutionale in legatura cu ordonanta de urgenta referitoare la anticipate, relateaza Mediafax. „Anticipatele sunt o posibilitate,…

- Donald Trump i-a indemnat pe expertii din domeniul farmaceutic sa dezvolte un vaccin pentru coronavirus in termen de „cateva luni”, dupa ce numarul deceselor a ajuns la 6 in SUA, scrie Daily Mail.Imedit, insa, Trump a fost avertizat de consilierul sau pe probleme de sanatate, dr. Tony Fauci,…

- Un roman a cumparat 500.000 de masti si a pazit TIR-ul in care le-a transportat cu arme de razboi. Criza de masti aparuta odata cu epidemia mondiala de coronavirus a facut ca pretul acestora sa explodeze. Un amplu articol despre criza mondiala a mastilor de protectie declansata odata cu epidemia de…