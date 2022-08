Muzicianul britanic, YUNGBLUD, apreciat la nivel internațional, caștigator de mai multe premii, și-a lansat cel mai recent single, intitulat „The Emperor”. Aceasta piesa noua, triumfatoare și apriga, vine cu vești ca a fost selectata ca imn oficial 2022 pentru sezonul de fotbal universitar al ESPN. Artiștii anteriori aleși sa creeze coloana sonora a acestei campanii televizate de mare profil, la nivel național, au fost Imagine Dragons (Natural), Juice WRLD (Come & Go) și Thirty Seconds To Mars (Walk On Water). „Este o onoare enorma sa am melodia mea ‘The Emperor’ aleasa ca imn pentru sezonul de…