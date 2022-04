Stiri pe aceeasi tema

- Poliția de Frontiera a informat ca de la inceputul razboiului din Ucraina și pana in aceasta dimineața, prin vama Siret au intrat in Romania 175.034 de persoane și 25.826 de autovehicule. Din totalul persoanelor intrate in țara in aceasta perioada, 137.420. sunt cetațeni ucraineni. The post Peste 137.000…

- Antrenoarea de fitness Yulia Chernitskaya a emoționat intreaga țara, dupa ce a relatat o intamplare petrecuta intr-o benzinarie din Romania.Frumoasa ucraineanca este din Odesa și este mama a patru copii. Yulia Chernitskaya s-a refugiat in București, alaturi de cele patru fetițe ale sale, și locuiește…

- Yulia Chernitskaya, o femeie plecata din Ucraina din cauza razboiului, alaturi de cei patru copii ai sai, a postat pe contul sau de Facebook o poveste emotionanta care a strans mii de aprecieri. Un batran a oprit-o intr-o benzinarie si i-a oferit 100 de lei. Pentru ca femeia a refuzat... The post Cine…

- Luni, prin punctele de frontiera, au intrat in Romania 13.769 ucraineni Politia de Frontiera informeaza ca, luni, prin punctele de frontiera, au intrat în România 66.345 de persoane, dintre care 13.769 cetateni ucraineni (în scadere cu 4,8% fata de ziua precedenta). Conform…

- Duminica, 13 martie 2022, au intrat in Romania 71.262 de persoane, dintre care 14.475 au fost cetateni ucraineni, anunta Politia de Frontiera Romana luni dimineata, 14 martie. "In data de 13.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 71.262…

- Politia de Frontiera anunta miercuri dimineata ca 28.888 de cetateni ucraineni au intrat in tara marti, in scadere cu 2,5 % fata de ziua precedenta. “In data de 08.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 74.709 de persoane, dintre care 28.888…

- Compania CFR Calatori a informat luni, 7 martie, ca un tren cu 870 de refugiati din Ucraina se indreapta catre Bucuresti, sosirea fiind programata pentru ora 17.15. „In aceasta dimineața circula trenul CFR Calatori 12605 cu 12 vagoane avand 870 de refugiați la bord, sosiți in țara cu un tren al Cailor…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat, sambata, la vama Siret, ca in acest moment sunt puțini refugiați ucraineni care solicita azil in Romania și ca cei care raman la noi in țara se pot caza in cele peste 400 in locuri puse la dispozițe de Biserica intr-o manastire,…