Yuka revine cu un nou single – „Waste Your Love”

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa colaborarea fusion cu Vali Vijelie, Yssa revine in muzica pop cu un nou single și videoclip, “Inchide ușa”. Piesa este compusa de John Romanu, de producție ocupandu-se Phelipe, iar Mix/Masterul este realizat de Alexandru Truța. “”Inchide ușa” este o piesa la care John Romanu a lucrat de ceva vreme…

- Romanian House Mafia anunța un nou remake alaturi de Kacpi și Nalani. De aceasta data, piesa care are parte de un rework fresh este “Lean On”, faimosul single internațional lansat in 2015 de catre Major Lazer, DJ Snake și MØ. Nalani, una dintre cele mai tinere și fresh artiste din echipa Global Records,…

- In timp ce melodia “Your Love (9PM)” ocupa primele locuri in topurile muzicale din lume, ATB lanseaza single-ul “Like That”, in colaborare cu Ben Samama. Legenda germana a muzicii dance, ATB, și-a dezvaluit noul sau single ” Like That”, cu artistul Ben Samama, nascut in Olanda si care locuieste in Los…

- Dupa succesul avut cu single-ul „Enigma” in colaborare cu Tata Vlad, AMI revine cu unul dintre cele mai frumoase și personale proiecte ale sale – „O Fata Obișnuita”. Piesa va fi inclusa pe urmatorul sau album, „ENIGMA”.

- AVA (Andreea Avarvari) ne canta despre dor și despre iubire, in cea mai noua piesa. Single-ul se numește „Unde ești” și vine dupa colaborarile de succes cu Connect-R și cu David Dobrincu. In plus, piesa e cantata cu suflet și din suflet pentru ca descrie o etapa din viața artistei. In interviul realizat…

- Aurora, cunoscuta la nivel mondial pentru hitul „Runaway”, revine cu piesa „Cure For Me”. Piesa va fi lansata internațional pe Apple Music 1 la ora 5PM BST, impreuna cu un interviu cu Zane Lowe. “Cateodata am impresia ca toata lumea incearca sa te convinga ca este ceva greșit cu tine. Și, din pacate,…

- Dupa colaborarea avuta cu Elyar, Runtree lanseaza o noua piesa dance cu Nalani, una dintre cele mai tinere și fresh artiste din portofoliul Global Records. Piesa „Higher” reprezinta un fusion perfect echilibrat intre ritmurile dance ce l-au consacrat pe Runtree și vocea puternica și versatila a lui…

- Yuka s-a alaturat in umra cu puțin timp echipei Global Records și a lansat prima sa piesa, ”Aripi de nisip”, care are la baza o poveste despre libertate. Vocea ei și stilul ei s-ar putea sa te trimita cu gandul la Roxen. Yuka are doar 16 ani. A urcat pentru prima data pe scena la... View Article