- Jimmy Dub și LUZ ne surprind mai placut ca niciodata, chiar de Dragobete. Cei doi soți lanseaza o poveste de dragoste in versuri, intitulata „La Historia” , o piesa cu influențe latino. De asemenea, și videoclipul melodiei este unul impresionant. „Aceasta piesa este una foarte speciala pentru mine,…

- „Ella” este primul single semnat de Karla. Piesa este insoțita de un videoclip seducator, energic și captivant. Artista se pierde intr-o cascada de culori, data de tematica unei ședințe foto. Povetea cantecului este despre o dragoste pentru un iubit misterios. Versurile și muzica au fost compuse de…

- Andreea Bostanica lanseaza videoclipul piesei “Ce asculta inima”, produs de echipa celor de la The One Records. Videoclipul noului single a fost foarte așteptat de public, sunetul piesei devenind viral pe TikTok, pe el creandu-se deja mii de tiktok uri. Versurile noului single “Ce asculta inima” se…

- Eugenia Nicolae a inceput anul in forța, calificandu-se la Selecția Naționala Eurovision 2022 cu piesa „Doina”, compusa de catre artista alaturi de Liviu Tanasoiu, Anatolie Cazanoi și Cezar Cazanoi. Acum lanseaza și videoclipul piesei, inspirat din estetica și tradițiile romanești. Protagonistul clipului…

- Inainte de participarea la Eurovision, Miryam a lansat videoclipul piesei “Fistic”. Dupa mai multe colaborari și piese de succes, iata ca Miryam revine in atenția fanilor și pana va participa la Eurovision lanseaza videoclipul piesei “Fistic”, o melodie cu parfum retro, clip in care solista are imaginea…

- Holy Molly revine la scurt timp dupa lansarea “Shot a friend” cu o noua piesa și o noua poveste puternica – “Bang Bang”. Piesa reprezinta un semnal de alarma și un mesaj puternic de susținere persoanelor care trec prin momente grele in relațiile in care se afla sau in care au fost. Versurile și muzica…

- Videoclipul piesei “Prieten cu iubitul meu” o aduce in prim-plan pe Francisca intr-o ipostaza de film noir, ca și cand s-ar fi desprins de pe coperta unei reviste de moda și ar fi inceput sa se plimbe printr-un București pustiu. Luminile nopții, misterul privirilor, secrete ținute in semi-umbra, jocuri…

- Florian Rus revine la scurt timp dupa colaborarea cu JO – „Daca m-ai iubit candva” – cu o noua piesa, și continua seria pieselor din The Session by Global Records. „Doar o stare” este o nota pozitiva intr-un decembrie friguros și nu numai. Piesa este un pansament pentru perioadele dificile. Versurile…