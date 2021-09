Yssa lansează videoclipul “Închide ușa” Dupa colaborarea fusion cu Vali Vijelie, Yssa revine in muzica pop cu un nou single și videoclip, “Inchide ușa”. Piesa este compusa de John Romanu, de producție ocupandu-se Phelipe, iar Mix/Masterul este realizat de Alexandru Truța. “”Inchide ușa” este o piesa la care John Romanu a lucrat de ceva vreme și care am considerat ca mi se potrivește ca o manușa. Imi place foarte mult cum au ieșit atat piesa cat și videoclipul și sper ca susținatorii mei sa rezoneze cu ea”, a declarat Yssa. Yssa s-a bucurat de un real succes cu single-ul “Tu și eu” care a strans aproape 6 milioane de vizualizari pe Youtube,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa colaborarea fusion cu Vali Vijelie, Yssa revine in muzica pop cu un nou single și videoclip, „Inchide ușa”. Piesa este compusa de John Romanu, de producție ocupandu-se Phelipe, iar Mix/Masterul este realizat de Alexandru Truța. „”Inchide ușa” este o piesa la care John Romanu a lucrat de ceva vreme…

- Andreea Lala și Tamaz colaboreaza pentru prima data și lanseaza „Rupem basul”, un single fresh de vara, plin de energie, cu un sound dance catchy și multa voie buna. Compusa de catre Catalin Tamazlicaru alaturi de Zaga, Loredana Cavasdan, Razvan Dediu și DJ Sava, „Rupem basul” este o piesa cool, despre…

- Azteca anunța lansarea unui nou track, „Relație Cu Bancnotele”, prin intermediul caruia ne vorbește despre legatura dintre oameni, loialitate și bani. Versurile au fost scrise de catre artist, iar producția finala a fost semnata de Quick. „ e o piesa mai soft, care duce cu gandul și spre iubire și spre…

- Rico888 lanseaza a doua piesa in limba italiana – „20 Minuti”, alaturi de Yeno. Single-ul va fi inclus pe urmatorul EP al artistului. Versurile au fost scrie de catre Rico888, iar producția finala a fost semnata de REALM. Cunoscutul artist italian Rico888, s-a facut remarcat datorita stilului sau unic…

- The Weeknd lanseaza single-ul foarte așteptat „Take My Breath”, prima piesa de pe viitorul sau album, așa cum a fost anunțat in interviul copertii GQ, saptamana aceasta. Piesa exemplifica abilitatea lui The Weeknd de a-și evolua, in mod constant, sunetul și priceperea de a povesti prin muzica sa. Lansarea…

- Timișorenii de la Phaser au lansat single-ul “oviațașiincaosecunda”, extras de pe albumul Inceput de Univers. Piesa este insoțita de un videoclip cu aer de vacanța și cu imagini superbe filmate pe insulele Corfu și Cipru. “oviațașiincaosecunda este o poveste de dragoste cu atmosfera calda, de vara.…

- „Paranoid”, al doilea single de pe EP-ul „EXhibition of a heartbreak”, lansat de Rian Cult in aceasta toamna, evidențiaza importanța recaștigarii increderii de sine, indiferent de prejudecațile celor din jur. Melodia este al doilea single de pe albumul de debut, pregatit de lansare in aceasta toamna.…

- Jessie J a revenit cu o melodie noua, “I Want Love”, dupa o pauza de trei ani de la anteriorul material. Piesa este scrisa si coprodusa alaturi de Ryan Tedder, solistul trupei OneRepublic. Jessie J a declarat: „Am vrut sa revin cu un cantec care se simțea clasic, dar modern. Voci puternice și aduc pe…