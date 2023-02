Youtuberul Kătalin Talent a fost arestat pentru pornografie Youtuberul Katalin Talent a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce ar fi determinat mai multe minore sa produca și sa ii transmita materiale pornografice. Katalin Talent, originar din judetul Dambovita are in prezent 242.000 de persoane abonate la canalului sau de youtube , insa are urmaritori si pe alte platforme precum TikTok sau Instagram. Procurorii DIICOT ar fi descoperit zeci de fisiere media primite de la minore pe care le-ar fi determinat sa produca si sa ii transmita materiale pornografie. „La data de 14 februarie a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

