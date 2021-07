Stiri pe aceeasi tema

- Dina Fernandez, un star Youtube din Cuba, cunoscuta și sub numele de Dina Stars, a fost arestata de forțele de ordine cubaneze chiar in timp ce dadea un interviu in direct in care relata despre protestele anti-regim, relateaza CNN.

- „Sunt cinci solicitari transmise din partea unor firme interesate sa participe la licitatie. Doua sunt firme romanesti, iar trei sunt din strainatate. Administratorul judiciar al CEH lucreaza la elaborarea anuntului de licitatie, care va fi publicat intr-un timp scurt”, a precizat administratorul special…

- Premierul Florin Cițu a anunțat zilele trecute ca Guvernul nu va accepta o noua majorare a alocațiilor pentru copii, fapt ce a nemulțumit liderii social-democrați. PSD acuza ca cei din Coaliție fura 2,1 miliarde lei din buzunarele copiilor, prin anularea creșterii alocațiilor și condamna ferm decizia…

- Cea mai mare companie de procesare a carnii din lume a fost vizata de un atac cibernetic sofisticat. Rețelele de calculatoare ale companiei JBS au fost sparte, determinand inchiderea temporara a unor unitați de procesare din Australia, Canada și SUA și afectand mii

- Cea mai mare companie de procesare a carnii din lume a fost vizata de un atac cibernetic sofisticat. Rețelele de calculatoare ale companiei JBS au fost sparte, determinand inchiderea temporara a unor unitați de procesare din Australia, Canada și SUA și afectand mii de angajați, relateaza BBC.

- Polițiștii fusesera plasați sub control judiciar in luna anugust a anului trecut, de atunci masura fiind prelungita succesiv.Conform prevederilor, aceștia aveau obligația de a se prezenta in fața instanței, in fața organului de urmarire penala sau a polițiștilor de fiecare data cand erau chemați.Mai…

- Primaria Brașov a facut toate demersurile ca echipa FC Brașov sa ia parte la urmatorul sezon, cel mai probabil in Liga a 2-a. Toate echipele din Brașov sunt invitate sa faca parte din noul proiect fotbalistic al Brașovului. Sebastian Rusu, viceprimarul Brașovului, a oferit, intr-un interviu exclusiv…

- CHIȘINAU, 16 apr – Sputnik. Liderul Partidului Socialist, Igor Dodon, a explicat ce se poate intampla daca starea de urgența din țara va fi anulata și cand ar putea avea loc alegeri parlamentare anticipate, daca se va intampla acest lucru. © REUTERS / DADO RUVICDodon: A fost gasit avion…