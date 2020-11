Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul are loc in contextul in care presedintele francez a devenit tinta mai multor tari musulmane, care ii reporseaza declaratii prin care apara dreptul la caricaturizare, inclusiv a profetului Mahomed, in numele libertatii de exprimare, dupa decapitarea, la 16 octombrie, de catre un islamist,…

- Gruparea jihadista Al-Qaida in Magrebul Islamic (AQMI) isi indeamna sustinatorii sa ucida toate persoanele care-l insulta pe profetul Mahomed si ameninta sa se razbune pe presedintele francez Emmanuel Macron, care apara dreptul de a-l caricaturiza pe profet, relateaza AFP, conform agerpres.ro.”Uciderea…

- Politia din Berlin a anuntat luni ca ancheteaza un youtuber care s-a plimbat sambata pe strazile capitalei germane in vesminte traditionale arabe, biciuind si tinand in lesa o persoana deghizata in Emmanuel Macron, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.Aceasta actiune intervine in contextul in…

- Intr-un interviu pentru Al-Jazeera, difuzat sambata, președintele francez Emmanuel Macron a precizat ca ințelege faptul ca musulmanii se pot arata „șocați” de caricaturile cu profetul Mohamed, insa acestea nu justifica violența, relateaza Agerpres.PreședinteleFranței mai susține ca poziția sa a fost…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan va onora cu prezenta sa coperta viitorului numar al revistei franceze de satira Charlie Hebdo, a postat marti publicatia, o decizie care probabil va escalada razboiul declaratiilor între liderul turc si sustinatorii occidentali ai libertatii de expresie,…

- Zeci de mii de persoane au protestat, marți, in capitala Bangladeshului, Dhaka, cerand boicotarea produselor fabricate de francezi. Oamenii au dat foc unor bannere imprimate cu chipul lui Emmanuel Macron, dupa ce președintele Franței a aparat libertatea de exprimare cu privire la caricaturile in care…

- Premierul francez Jean Castex a salutat luni solidaritatea si sprijinul Romaniei, exprimate de prim-ministrul Ludovic Orban in cadrul unei intrevederi la Paris, dupa "atacurile defaimatoare" ale presedintelui turc impotriva omologului sau francez in scandalul starnit de caricaturile cu Mahomed și de…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a primit luni, la Palatul Elysee, familia profesorului Samuel Paty, decapitat in regiunea pariziana, careia i-a transmis condoleante, a anuntat presedintia, relateaza AFP potrivit news.roSeful statului francez si-a exprimat sustinerea fata de acest profesor…