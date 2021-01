Stiri pe aceeasi tema

- Trump, care a refuzat sa isi recunoasca infrangerea in alegeri in fata presedintelui ales Joe Biden, le-a cerut sustinatorilor sai sa vina miercuri la o demonstratie. Shopify a anuntat ca evenimentele recente au aratat ca actiunile lui Trump ii incalca politicile, care interzic promovarea sau sustinerea…

- YouTube a anuntat, joi, ca va suspenda orice canal care publica video-uri noi care sustin in mod fals ca au avut loc fraude pe scara larga in alegerile prezidentiale americane, in loc sa le dea doar un avertisment, cum era politica anterioara, in urma evenimentelor violente de la Capitoliu, transmite…

- Restricțiile impuse de Facebook asupra contului președintelui Donald Trump vor continua cel puțin in urmatoarele doua saptamani și poate „la nesfarșit”, a anunțat CEO-ul Mark Zuckerberg .„Credem ca riscurile de a permite președintelui sa continue sa foloseasca serviciul nostru in aceasta perioada sunt…

- Seful statului ucrainean Volodimir Zelenski a salutat joi confirmarea alegerii lui Joe Biden la Casa Alba in pofida unui "atac oribil" al sustinatorilor lui Donald Trump asupra Congresului american, relateaza AFP. "Condamnam cu tarie violenta fara precedent impotriva Congresului american",…

- Twitter a inlaturat mai multe mesaje publicate miercuri de Donald Trump, in care presedintele reactiona la violentele de la Capitoliu, si, ulterior, a anuntat ca i-a blocat contul pentru 12 ore, informeaza CNN. Citește și: Mihai Tudose: Dreapta a zis ca salveaza țara. Uite salvare, manca-ți-aș!…

- Mai multe postari pe Twitter prin care Donald Trump contesta victoria lui Joe Biden in alegeri au fost retrase de pe reteaua de socializare, dupa o manifestatie violenta a sustinatorilor sai la Washington, care au intrerupt sesiunea de certificare in Congres a rezultatelor scrutinului prezidential,…

- Ritesh Lakhkar, manager de programe tehnice la Google, intr-un videoclip sub acoperire lansat de Project VeritasProiect Veritas / YouTube 22 octombrie 2020 ( LifeSiteNews ) - Un manager de la Google a afirmat ca cautarile sunt „distorsionate de proprietarii și conducatorii algoritmului” pentru a „juca…

- YouTube, serviciul video al grupului Alphabet, a anuntat joi ca interzice continutul care are ca tinta persoane sau grupuri utilizand teorii ale conspiratiei precum QAnon sau pizzagate, care ”au fost folosite pentru a justifica violenta in lumea reala”, transmite Reuters. Compania a afirmat pe blog…